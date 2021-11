Vaccino antinfluenzale in farmacia: al via le prenotazioni

Il vaccino antinfluenzale da mercoledì prossimo arriva nelle farmacie delle Marche, ma già da oggi gli over 18 possono prenotare la propria dose. A comunicarlo è la Regione Marche.

Per tutte le categorie per cui è raccomandato il siero (per esempio chi ha malattie croniche a rischio di complicanze, età avanzata, le categorie professionali e lavorative particolarmente esposte al rischio di contagio) la vaccinazione antinfluenzale è a carico del Servizio sanitario nazionale. Ma lo è anche per i cittadini perché la Regione, secondo i parametri tariffari previsti dall'accordo nazionale, rimborsa le spese sia delle dosi vaccinali distribuite dall'Asur, sia dell'inoculazione e dei dispositivi di protezione individuali. «Il vaccino antinfluenzale - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini - è un valido presidio in questo anno segnato dalla pandemia. Abbiamo raddoppiato le scorte rispetto all'anno scorso. Le farmacie sono capillarmente diffuse sul territorio e questo ci permette di raggiungere tutti coloro che ne hanno diritto».

Le farmacie marchigiane aderenti potranno quindi da oggi inviare uno specifico modulo di adesione all'iniziativa e poi affiggere nei locali un avviso per i clienti che sarà possibile somministrare il vaccino antinfluenzale fino al 31 gennaio 2022. «Le farmacie, sempre più, svolgono un ruolo importante anche come servizi di prossimità- conclude Saltamartini- sia nell'assistenza che nella prevenzione confermando il loro essere punto di riferimento essenziale per i cittadini».