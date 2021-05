Vaccinazioni fascia 50-59 anni: come prenotare

Tutte le informazioni per la prenotazione del vaccino per la categoria 50-59 anni

Al via domani, sabato 15 maggio, dalle ore 12, la prenotazione per il vaccino anti-Covid19 per la fascia d’età 50-59 anni. La categoria (conta l’anno di nascita) sarà vaccinata nei punti vaccinali della popolazione individuati sul territorio regionale. Sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti-Covid-19 attraverso il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o tramite il Numero Verde 800.00.99.66.

Cosa occorre

Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell’utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale, e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma. Con l’ausilio di Poste Italiane, è possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria) o tramite i portalettere che consegnano la posta a casa. Una volta avviata la prenotazione, all’utente verrà immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto di Vaccinazione. Al momento della somministrazione della prima dose, sarà comunicato il giorno per effettuare il richiamo.