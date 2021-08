Vaccini, prima dose per 6 studenti marchigiani su 10: all'appello ne mancano 46mila

Quasi il 70% degli studenti marchigiani compresi nella fascia d'età 16-19 ha ricevuto la prima dose del vaccino mentre negli alunni tra i 12 ed i 15 anni la percentuale scende al 45,7%. Sono i dati rilevati nel monitoraggio settimanale effettuato dall'Osservatorio epidemiologico della Regione. La popolazione scolastica 16-19 comprende 54.787 studenti e, di questi, 38.156 hanno ricevuto la prima dose (69,6%). Ad aver completato l'intero ciclo vaccinale sono in 26.683 (48,7%). Per quanto riguarda la fascia 12-15 invece a fronte di una popolazione scolastica di 55.321 persone 25.278 hanno ricevuto la prima dose (45,7%) e, tra queste, 10.234 anche la seconda (18,5%). Dati in lieve crescita rispetto alla settimana precedente quando i vaccinati con prima dose erano il 66,6% tra i 16-19 (ciclo completo il 46,5%) ed il 39,8% tra i 12-15 (ciclo completo 16,6%). All'appello mancano dunque 46.674 giovani in età scolare (30.043 12-15 e 16.631 16-19) pari al 42,4% della popolazione scolastica complessiva composta da 110.108 studenti. Nei territori maglia 'nera' per Macerata che con il 34,5% dei vaccinati con prima dose nella fascia 12-15 e il 60,7% in quella 16-19 è l'ultima provincia marchigiana in entrambe le categorie mentre il dato positivo si registra ad Ancona con il 52% dei ragazzi 12-15 che hanno ricevuto la prima somministrazione ed il 75,8% dei 16-19.