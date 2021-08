Scuola e green pass, Achille Ginnetti (Osimo Futura): «Interrogazione urgente contro affermazioni no vax»

Il capogruppo del progetto Osimo Futura, Achille Ginnetti, ha presentato ieri un'interrogazione urgente in merito alla «vicenda relativa alle recenti dichiarazioni della dirigente scolastica dell’Istituto Corridoni Campana di Osimo sul rifiuto del controllo del green pass a studenti e personale».

Ha detto: «Anche se si fosse trattato solo di dichiarazioni personali e riservate, il risalto avuto sulla stampa locale e perfino nazionale è stato notevole creando perplessità e dubbi nella cittadinanza» Ginnetti ritiene «che ci possano essere potenziali ripercussioni negative in termine di tutela della salute del corpo docente, del personale scolastico e degli studenti che frequenteranno l’Istituto Corridoni Campana».



L’esponente di Progetto Osimo Futura nell’interrogazione «chiede al Sindaco quali provvedimenti ritiene di dover prendere nei confronti della situazione creatasi e se ritiene opportuno mettere in atto una tempestiva azione informativa per rassicurare la cittadinanza garantendo che la frequentazione dell'Istituto Corridoni Campana avverrà nel rispetto delle disposizioni ministeriali attualmente in vigore e secondo modalità che tutelino la salute dei ragazzi e del personale. Mi auguro che l’interrogazione possa essere discussa nel Consiglio Comunale di giovedì 26 Agosto anche se temo che non ci siano i tempi tecnici. Il Sindaco potrebbe comunque intervenire sull’argomento in apertura del Consiglio».