Vaccini, Saltamartini promette: «Nelle Marche a fine marzo 100mila over 80 vaccinati»

«A fine marzo arriveremo a 100mila over 80 vaccinati». Lo spiega alla Dire l'assessore alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, che alla vigilia della ripresa della somministrazione del vaccino AstraZeneca illustra i numeri della campagna vaccinale marchigiana.

«Per gli ultraottantenni siamo arrivati a 73mila su 133mila di cui 10mila già vaccinati nelle Case di riposo- continua Saltamartini-, mentre per i super fragili abbiamo iniziato con le persone in terapia (dialisi, trapiantati o in attesa di trapianti) e ne abbiamo vaccinati circa 2.500. Tra aprile, maggio e giugno dovrebbero arrivare 1 milione di vaccini ma non sappiamo quando. Conosciamo l'ammontare ma non le date di arrivo».