Vaccini per gli over 80, alle Marche i complimenti di Figliuolo: «Evidenziato un bel risultato»

ANCONA - Alle Marche i complimenti del generale Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza sanitaria, per l'andamento della campagna vaccinale in particolare tra gli over 80.

«Mi ha telefonato il commissario Figliuolo per complimentarsi per il risultato raggiunto nella categoria over 80, per la quale la nostra Regione ha quasi concluso la somministrazione della prima dose- scrive Acquaroli in un post su Facebook-. Mi ha chiesto di ringraziare il servizio Salute e l'assessore per l'impegno e mi ha chiesto di estendere a tutti gli operatori, alle aziende sanitarie e ai medici di medicina generale il suo ringraziamento. Sono felice perchè normalmente ci si sente solo per le cose negative e invece mi fa piacere che questa volta si sia voluto evidenziare un bel risultato. Un messaggio fondamentale per continuare su questa strada nonostante i problemi e la stanchezza». Nelle Marche sono state consegnate 426.040 dosi di vaccino e di queste ne sono state somministrate 364.579 (85,57%): 256.729 prime dosi e 107.850 richiami. Gli operatori sanitari ad aver ricevuto la prima dose sono 38.109 e tra questi 34.567 hanno ricevuto anche la seconda, mentre sono 20.162 i componenti del personale non sanitario (operatori socio sanitari, personale di supporto negli ospedali) a cui è stata somministrata la prima dose e circa la metà (10.463) hanno ricevuto anche la seconda. Prima somministrazione anche per 6.522 ospiti delle Rsa (5.139 hanno ricevuto il richiamo), 98.699 over 80 (seconda dose per 55.270), 26.418 componenti del personale scolastico (414 seconda dose), 9.631 appartenenti alle Forze dell'Ordine (414 seconda dose) e 35.584 persone estremamente vulnerabili (1.583 richiamo). Hanno ricevuto solo la prima dose 629 persone con grave disabilita' e 20.975 persone tra 70-79 anni.