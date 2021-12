Vaccini, al via nelle Marche la campagna 5-11 anni

Anche nelle Marche la campagna vaccinale nella fascia 5-11 anni partirà il 16 dicembre mentre sarà possibile effettuare la prenotazione dal giorno precedente.

La Regione calcola che la platea di soggetti vaccinabili, nella fascia 5-11, sia costituita da 92.645 unità. I cinque anni devono essere compiuti, non solo per anno di nascita. «Per la vaccinazione dei più piccoli, che coinvolge i pediatri- dice l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini- dobbiamo concludere un accordo con loro. Ma il programma è già pronto. Un primo incontro con i pediatri si è tenuto proprio oggi in Regione».