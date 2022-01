Vaccini itineranti, prende sempre più campo l’ipotesi Collemarino

Il Comune, e in particolare l’assessore Stefano Foresi, proseguono nella ricerca di strutture idonee per portare avanti i vari step delle “vaccinazioni itineranti”. Il prossimo hub temporaneo, per il quale non ci sarà bisogno di prenotazione (come avvenuto nelle precedenti sedi di Piazza d’Armi e Posatora), sarà in periferia e secondo quanto trapela da Palazzo del Popolo dovrebbe essere collocato a Collemarino.

L’ufficialità arriverà solo nei prossimi giorni ma in queste ore Comune e Asur, in stretto contatto tra loro, sono già alla ricerca della struttura più idonea per raccogliere la cittadinanza che, in virtù delle esperienze sopracitate, sarà numerosa.