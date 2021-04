Vaccini, chiuso lo sportello online: 282 prenotazioni e centinaia di richieste

Si è chiuso oggi lo sportello gratuito per le prenotazioni online dei vaccini. «Il servizio - spiega la nota - organizzato dal Comune grazie al supporto del Gruppo amici per lo sport (Gas), dal 18 febbraio scorso ha offerto supporto a tanti ottantenni, settantenni e persone fragili, aiutandoli a effettuare la prenotazione attraverso il portale dedicato».

Dal 18 febbraio, giorno di avvio dello sportello, allestito al Centro Pergoli di piazza Mazzini, «sono state 282 le prenotazioni effettuate - prosegue il comunicato - mentre altre 655 persone si sono rivolte ai volontari per richiedere informazioni o assistenza per la compilazione dei moduli da presentare al momento della vaccinazione. Il servizio è stato molto apprezzato dai cittadini, segno che questa iniziativa, nata da un’idea del sindaco Stefania Signorini e del volontario Roberto Bucciarelli, ha risposto a un’esigenza avvertita dalla popolazione, specie da chi non ha grande dimestichezza con i mezzi informatici». L’impegno dei volontari, in ogni caso, non si ferma: da lunedì il Gas offrirà supporto per il punto vaccinare di via dello Stadio.