Vaccini, nelle Marche stop a 40mila dosi di AstraZeneca

Nelle Marche sono circa 40.000 le dosi di vaccino AstraZeneca che, al momento, non possono essere utilizzate per via della decisione dell'Aifa di estendere in via precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, il divieto di utilizzo del vaccino prodotto dall'azienda anglo-svedese su tutto il territorio nazionale. «I Pfizer che arriveranno oggi sono tutti impiegati per il richiamo- dice l'assessore alla Sanità Saltamartini-. Il numero degli AstraZeneca che avremmo dovuto somministrare, circa 40.000, ci imporrà un rallentamento del Piano di vaccinazione».

AGGIORNAMENTO - La Regione Marche fa sapere che le dosi di vaccino AstraZeneca che nelle Marche non potranno essere utilizzate sono 21.971 e non 40.000 come comunicato dalla stessa Regione in un primo momento.