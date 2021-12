Vaccini senza prenotazione, oltre duecento dosi a Posatora: c’è soddisfazione

214 vaccini somministrati con due postazioni attive. E’ il bilancio del primo giorno di Open Day di “vaccinazione senza prenotazione” svolta nell’hub del Centro Belvedere di via Monte Vettore a Posatora. Buonissima risposta da parte della gente che si è recata ieri pomeriggio al centro vaccinale e che potrà farlo anche oggi, con le medesime modalità, dalle 14 alle 19. Non è richiesta prenotazione (le dosi, prima, seconda o terza indistintamente) saranno somministrate anche a coloro i quali saranno sprovvisti di codice fiscale grazie alla collaborazione della Protezione Civile che svolgerà la parte burocratica.

Soddisfatto l’assessore Stefano Foresi: «Sono sostanzialmente soddisfatto per questa iniziativa che riporta le vaccinazioni nei quartieri. Voglio ringraziare tutti coloro i quali l’hanno resa possibile, in particolar modo il distretto n.7 dell’Asur. L’idea si è rivelata vincente. Il caos nelle prime ore? Abbiamo lavorato incessantemente per risolvere i problemi. I vigili urbani sono arrivati non appena hanno potuto e ci hanno dato una grande mano nella gestione».

Visto il freddo, i volontari del circolo hanno anche offerto un Punch ai presenti per riscaldare lo stomaco.