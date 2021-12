Vaccini, a Posatora numeri importanti: più di quattrocento dosi in due giorni

Si è conclusa con numeri importanti la campagna vaccinale “itinerante” indetta per i giorni 9 e 10 dicembre a Posatora. Nello specifico, al Circolo Belvedere di via Monte Vettore, sono state somministrate in totale 456 dosi senza bisogno di prenotazione (talvolta anche in assenza di codice fiscale che è stato registrato sul posto).

Due le postazioni sanitarie, cinque i volontari della Protezione Civile impiegati. Presente anche una pattuglia della Polizia Locale per controllare gli assembramenti. Nella prima giornata sono stati effettuati 214 vaccini, nella seconda 242. L’iniziativa potrebbe essere replicata a breve anche in altra location.