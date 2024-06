La vela come terapia: uscita in mare per i pazienti oncoematologici dell'ospedale di Torrette

ANCONA- Un’uscita in barca a vela per i pazienti oncoematologici per far vivere loro momenti di svago e spensieratezza. Sono salpate da poco da Marina Dorica, le 7 imbarcazioni di armatori locali con a bordo una trentina di persone in cura all’Ospedale regionale di Torrette.

L’Itaca Day è un’iniziativa organizzata dalla sezione Ail di Ancona-Macerata e che ormai si ripete da molti anni. Ad accompagnare i pazienti i loro familiari, volontari Ail, medici e infermieri del reparto di Ematologia del nosocomio regionale, compreso il Prof. Attilio Olivieri, direttore della Clinica, e il Prof. Pietro Leoni, presidente di Ail-Ancona Marche. Un giro di un paio d’ore in mare per regalare ai pazienti oncoematologici un’esperienza unica e indimenticabile, nonostante le difficoltà della malattia. Dunque, la vela come terapia fuori dalle mura dell’ospedale per far comprendere l'importanza della riabilitazione psicosociale per affrontare il percorso di cura e migliorare la qualità di vita. Al termine della veleggiata, la serata proseguirà con una cena offerta ai partecipanti presso il ristorante Lega Navale a Marina Dorica.

La sezione Ail di Ancona-Macerata supporta la clinica di Ematologia dell’Ospedale regionale di Torrette e dell’ospedale di Civitanova Marche con l’obiettivo di prendersi cura dei pazienti (case di accoglienza, sostegno psicologico, acquisto di parrucche, sostegno economico ecc…) e di favorire la ricerca per combattere i tumori del sangue. Sognando Itaca è uno degli eventi organizzati dall’AIL a livello Nazionale in occasione della "Giornata nazionale contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi" che ricorre proprio oggi (21 giugno).