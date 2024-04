Urp itinerante, successo per la prima tappa a Montesicuro. Berardinelli: «Tante le segnalazioni arrivate dai residenti»

ANCONA - Viabilità, verde, accesso ai servizi. Martedì 2 aprile si è tenuta la prima tappa dell'iniziativa dell'Urp itinerante organizzata dal Comune di Ancona, nella frazione di Montesicuro. L'obiettivo era quello di raccogliere le domande e le necessità dei cittadini in merito alla viabilità, al verde pubblico e all'accesso ai servizi.

L'evento ha visto la collaborazione tra i servizi consolidati Informabus e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), con la partecipazione dell'assessore ai Borghi Daniele Berardinelli. A bordo dell'Informabus, operatori e rappresentanti comunali hanno incontrato i residenti, raccogliendo le loro segnalazioni e richieste. L'assessore Berardinelli ha espresso soddisfazione per l'ottima partecipazione dei cittadini e ha sottolineato l'importanza di portare direttamente i servizi del Comune sul territorio: «I residenti hanno segnalato la necessità di alcuni interventi a Montesicuro - afferma l'assessore - Di alcuni di questi eravamo già a conoscenza, ma l'esserci presentati direttamente sul posto ci ha permesso di verificare ulteriori segnalazioni e richieste».

Il progetto si inserisce in un'ottica di decentralizzazione amministrativa, che mira a coinvolgere attivamente i cittadini nella gestione e nell'organizzazione dei servizi sul territorio. Dopo Montesicuro, l'Urp itinerante farà tappa in altri borghi del territorio comunale, come il Poggio (11 aprile), Paterno (23 aprile) e successivamente Varano, Candia, Sappanico, Massignano, per poi estendersi anche ai quartieri periferici. Ad ogni tappa sarà redatto un report sulle richieste e le segnalazioni dei cittadini, al fine di valutare eventuali incontri specifici su temi sensibili emersi durante l'iniziativa. La frequenza del servizio sarà di circa ogni 10/15 giorni, permettendo così un costante e diretto contatto tra l'Amministrazione e i cittadini, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità.