Allenamento di gruppo per le vie del centro, arriva l'Urban Trail targato Intersport: come partecipare

Per i runners di Ancona e dintorni c’è un appuntamento da segnare in agenda: domenica 27 novembre, alle ore 9, Ancona Urban Trail, con partenza ed arrivo in piazza IV Novembre (zona Passetto). Questa volta non si tratta di una competizione ma di un allenamento di gruppo, promosso dal noto brand sportivo INTERSPORT, con il supporto del Trail Adventure Marche e del comando dei vigili urbani di Ancona. La manifestazione è patrocinata dal comune di Ancona e dall’assessorato allo sport, nella persona dell’assessore Andrea Guidotti.

L'itinerario

Il Trail cittadino attraverserà diverse parti del centro storico della città, evitando il più possibile i tratti di asfalto, come richiede la corsa in natura.

I runners avranno modo di allenarsi su un percorso collinare di circa 11 km, passando attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della città dorica: il parco del Cardeto, il Duomo, piazza san Francesco, Santa Maria della Piazza, piazza del Papa, il sentiero della grotta azzurra.

Iscrizioni

Per le iscrizioni all’evento, tutti gli atleti interessati possono fare riferimento alla pagina Instagram (intersport_ancona) o alla pagina Facebook (INTERSPORT Ancona) . Per chi decidesse all’ultimo di partecipare, è possibile farlo la mattina stessa, presentandosi entro le 08.30 in zona partenza/arrivo. Tutti i partecipanti verranno omaggiati con una t-shirt, si consiglia di utilizzare la registrazione online, per evitare di rimanere senza la mattina dell’evento.