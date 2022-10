Pipì nella piazzetta davanti al supermercato in mezzo ai passanti: «Quel posto? Un vespasiano a cielo aperto»

ANCONA - La segnalazione di un lettore, che ha scattato la foto in questione. Un uomo fa pipì all'aperto nella piazzetta nei pressi della Coop di via Giordano Bruno. Non una cosa nuova, denuncia il residente

«Ormai è una tradizione per tossicodipendenti, alcolizzati e sbandati quella di orinare a qualsiasi ora del giorno nella piazzetta Coop di via Giordano Bruno. Il tutto, noncuranti di chiunque passi. Uno schifo insopportabile e nessuno, come al solito, fa niente».