''Un panino un vaccino'' fa il pieno di solidarietà. Raccolti 6 mila euro per i bimbi della Sierra Leone

FALCONARA - Il maltempo non ferma la solidarietà: è stata di 6mila euro la somma raccolta grazie all’iniziativa ‘1 panino 1 vaccino rock’, che si è svolta nel pomeriggio di sabato 28 maggio in piazza della Libertà a Castelferretti. Promosso dall'associazione ‘I Compagni di Jeneba’ Odv con la collaborazione del Comune di Falconara e il coinvolgimento di tanti volontari della comunità e della parrocchia di Sant’Andrea, l’evento aveva lo scopo di raccogliere fondi per 300 bambini ospitati nel Jeneba’s Center di Goderich in Sierra Leone. Nonostante la pioggia in tantissimi hanno risposto all’appello e la somma raccolta è frutto della vendita dei panini e del contributo degli sponsor, un ottimo risultato che come sempre conferma la grande partecipazione dei compaesani di Castelferretti.

La pioggia ha però costretto gli organizzatori a rinviare l’ultima parte della manifestazione, ossia la consegna di un riconoscimento ai volontari del Gruppo Aiuto Covid di Castelferretti (che si sono attivati per consegnare spesa, medicinali e ausili sanitari alle persone più fragili durante il periodo di lockdown) e il concerto tributo ai Queen dei King’s Head. Si stanno valutando nuove date per recuperare entrambi gli appuntamenti.