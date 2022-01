Un albero per ogni nato, partite le piantumazioni

Sono 149 gli alberi che saranno piantati tra Castelferretti e Palombina Vecchia, tanti quanti sono stati i bambini nati del 2020. Le piantumazioni del progetto ‘Un albero per ogni nato’ sono partite da via Olof Palme nella mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio: le ditte del verde, sotto la supervisione dei tecnici comunali, hanno messo a dimora le prime piantine. Nei prossimi giorni si proseguirà nell’area verde attorno allo stadio Fioretti e quindi nel parco di via Sardegna. Terminata la piantumazione, in corrispondenza di ogni nuovo albero sarà apposta una targhetta con il nome e la data di nascita del bambino cui la pianta è stata dedicata.

La settimana scorsa il sindaco Stefania Signorini e l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi hanno scritto ai genitori dei nuovi nati, per annunciare l’iniziativa e comunicare in quale zona gli alberi saranno piantati. In questo modo le famiglie potranno monitorare la crescita delle ‘loro’ piantine.

«Legare in modo così diretto la crescita di un bambino alla crescita di un albero, con l’indicazione del nome del nuovo nato in ogni piantina, è un’iniziativa che crea un legame anche emotivo con le famiglie – dice il sindaco Stefania Signorini – . Ognuna potrà seguire la nuova vita delle piante, consapevole che ‘chi pianta un albero pianta una speranza’. I nuovi alberi contribuiranno a preservare il nostro territorio e a renderlo più bello».

«In questi anni il Comune di Falconara ha messo a dimora centinaia di alberi – dice l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi – in linea con la politica di incrementare le essenze presenti sul territorio, anche attraverso la creazione di nuovi boschi urbani. Questo indirizzo verrà ufficializzato con il nuovo Piano del verde, in corso di elaborazione».