Umani Ronchi ambasciatore delle Marche su The Wine Advocate

L’americana The Wine Advocate, tra le riviste di vino più influenti al mondo, sceglie Umani Ronchi per raccontare le Marche e le sue produzioni enologiche. Monica Larner, corrispondente italiana per la testata di Robert Parker, considerato il guru della critica enoica, ha dedicato uno speciale focus all’azienda vitivinicola con sede ad Osimo nell’ambito di un reportage sulla regione.

Nel suo viaggio la giornalista ha degustato le etichette simbolo di Verdicchio, Rosso Conero e Pecorino, prodotte con cura e artigianalità dalla famiglia Bianchi Bernetti. Grande accoglienza è stata riservata alla selezione di otto vini, che Monica Larner ha assaggiato e recensito, assegnando valutazioni eccellenti, comprese tra i 90 e i 95 punti. Un nuovo prestigioso riconoscimento per Umani Ronchi, già inserita da Wine Spectator, altra autorevolissima testata internazionale del settore, nel club delle prime 34 eccellenze 2021 del Belpaese.

“Siamo onorati – afferma Michele Bernetti, titolare di Umani Ronchi – che The Wine Advocate ci abbia scelti per rappresentare le Marche del vino all’interno del servizio dedicato alla nostra regione. Questo reportage testimonia come il nostro territorio sia sempre più attrattivo agli occhi di un pubblico internazionale. Naturalmente, siamo onorati per le ottime recensioni ottenute dai nostri vini, che premiano un lavoro di squadra, frutto della passione e della professionalità di tutto il nostro team”. Tra i punteggi assegnati, spiccano il Campo San Giorgio 2016 e il Pelago 2016, che hanno ottenuto rispettivamente 95 e 94+ punti. Il Vecchie Vigne 2018 si è aggiudicato invece 93 punti, così come il Montepulciano d’Abruzzo Centovie 2015.

Domani, giovedì 15 aprile, alle 18, Monica Larner intervisterà Michele Bernetti sul canale Instagram di The Wine Advocate.