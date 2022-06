Con il fuoristrada tra le colline del Verdicchio dei Castelli di Jesi: l'indimenticabile esperienza dell'enoturismo

Un tour esperienziale, a bordo di una Land Rover, per immergersi tra gli incantevoli vigneti di una terra tutta da scoprire, i Castelli di Jesi, ed esplorare i filari da cui nasce una tra le più apprezzate varietà a bacca bianca d’Italia, quel Verdicchio simbolo delle Marche enoiche.

L’innovativa proposta, nata con l’obiettivo di promuovere l’enoturismo di qualità e valorizzare le eccellenze della regione, arriva da Umani Ronchi, la cantina di proprietà della famiglia Bianchi Bernetti portabandiera delle Marche del vino nel mondo. “Verdicchio Experience", questo il nome del wine tour che, a partire dal mese di luglio, offrirà agli appassionati l’opportunità di scoprire segreti e sfumature delle vigne che circondano Villa Bianchi, a Moie di Maiolati, la casa colonica di famiglia oggi dedicata all’accoglienza, dove oltre 60 anni fa ha avuto inizio il progetto enologico dell’azienda guidata da Massimo e Michele Bernetti.

Il tour, su prenotazione, si terrà sotto la guida di esperti e agronomi e consentirà di entrare in empatia con la terra che dà vita ad alcune delle magiche e pluripremiate interpretazioni del Verdicchio dei Castelli di Jesi firmate Umani Ronchi, oltre che degustare le etichette più rappresentative in abbinamento a prodotti tipici. “Il turismo enogastronomico – afferma Michele Bernetti, Ceo di Umani Ronchi – è un segmento in forte ascesa e, in quest’ambito, si sta affacciando prepotentemente il turismo esperienziale. Oggi l’interesse di chi viaggia va oltre il semplice tasting del prodotto, ma è sempre più rivolto alla conoscenza del territorio e alle sue radici più profonde. Come azienda abbiamo già da tempo aperto al pubblico le porte dei nostri vigneti, ma con questo nuovo percorso, a bordo di un fuoristrada, ci proponiamo di valorizzare ulteriormente una zona ricca di colori, odori e sapori, le colline dei Castelli di Jesi, lontana dal turismo di massa, ma straordinaria come il suo vino, tra i bianchi più rinomati a livello internazionale”.

Del resto l’ospitalità è alla base della filosofia dell’azienda, tra le cantine icona del BelPaese, che continua a mantenere un legame fortissimo con il territorio di appartenenza e ad impegnarsi per sostenerne la promozione turistica anche attraverso il boutique&wine hotel nel centro storico di Ancona - il Grand Hotel Palace Ancona. Per info e prenotazioni: https://www.umanironchi.com/esperienze/percorsi-tematici. Per ulteriori informazioni: https://www.umanironchi.com/.