Ultimo Miglio, riunione tecnica e sopralluogo nelle aree di cantiere: dal porto alla Statale in 3 minuti

ANCONA – Riunione Operativa oggi dopo l’affidamento dei lavori per l’Ultimo Miglio. Al tavolo c’erano i rappresentanti di Regione, Anas, Rfi, ministero dell’Ambiente, ministero delle Infrastrutture, Comune e Autorità portuale. L’infrastruttura stradale lunga 2,5 km collegherà in modo diretto la SS16 con la via Flaminia nei pressi del porto, bypassando il centro abitato di Torrette e l’area ospedaliera, con tempi di percorrenza stimabili in 3 minuti. Il tracciato finanziato e aggiudicato con 148 milioni di euro va dall’autostrada, nuovo casello di Ancona centro a Casine di Paterno, fino alla vecchia Flaminia, alla frana Barducci e poi l’ingresso al Porto di Ancona. «Una lezione operativa dopo il ritardo di 40 anni per la realizzazione dell’Ultimo Miglio imputabile al Movimento 5 Stelle e, soprattutto, al Pd » ha spiegato il consigliere regionale FdI Carlo Ciccioli.

Al termine della riunione è stato effettuato un sopralluogo sulle aree interessate dal cantiere. Passi in avanti anche per il chilometro che va dalla frana alla baia di Marina Dorica. Qui son previste una scogliera e un piccolo riempimento di 50 metri, l’avanzamento dei binari e il raddoppio del tracciato stradale

«Con il combinato disposto di entrambe le infrastrutture, si libera Ancona dai mezzi pesanti- continua Ciccioli- il sogno diventa realtà e non certamente per quelli che c’erano prima che si sono limitati a parlare. Basti pensare come le Ferrovie siano in attesa da oltre 4 anni della valutazione di impatto ambientale. Ennesima colpa riconducibile, in modo particolare, all’ex ministro dell’Ambiente del Movimento 5 stelle, Sergio Costa, che aveva sostituito la commissione senza un apparente motivo. Ma anche colpa dell’inerzia dell’Amministrazione comunale a guida Pd in molti settori, soprattutto per l’attività progettuale e infrastrutturale».