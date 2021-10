Ultimo miglio, Paolo Testaguzza (Anas) nominato commissario

Il direttore di Anas Marche Paolo Testaguzza è stato nominato commissario per l'opera Ultimo miglio del porto di Ancona.«Esprimo grande soddisfazione per la nomina dell'ingegner Testaguzza- spiega in una nota il governatore, Francesco Acquaroli- una professionalità che potrà dare un contributo determinante per la realizzazione di questa opera che per noi è fondamentale e che Ancona e il territorio attendono da molti anni».

L'Ultimo miglio è una bretella di collegamento di 3,3 chilometri tra il porto di Ancona e la Statale 16 Adriatica per cui è previsto un investimento di 99,6 milioni di euro. Con la nomina di Testaguzza diventano quattro le opere commissariate nelle Marche oltre a Fano-Grosseto, ferrovia Orte-Falconara e Salaria. «Opere incompiute e ferme da decenni, che ora possono procedere in maniera spedita grazie, per l'appunto, all'iter procedurale previsto con i commissari- continua Baldelli-. Testaguzza conosce molto bene il nostro territorio, si è distinto da sempre per professionalità, pragmatismo e competenza. Un ringraziamento al Governo e al ministero per aver accolto la nostra richiesta di nominare un commissario al fine di realizzare un'opera fondamentale per Ancona e per tutta la regione. Un altro passo in avanti per il cambio di passo impresso dalla giunta Acquaroli». Baldelli ricorda come la richiesta per avere a disposizione un iter più veloce per la realizzazione dell'opera sia stata avanzata l'8 febbraio scorso proprio dall'assessorato alle Infrastrutture. (Agenzia Dire)