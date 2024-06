UlisseFest, primi bilanci su presenze e prevendite: eventi già sold out o prossimi al tutto esaurito

ANCONA - Dopo le mille presenze registrate per il primo evento di UlisseFest con Alessandro D’Avenia il 31 maggio al Teatro delle Muse, cominciano a registrarsi i primi sold out per i prossimi eventi del cartellone, che l’Amministrazione comunale ha illustrato ieri in conferenza stampa.

Sono già sold out il reading di Peppe Servillo (2 luglio, auditorium della Mole vanvitelliana), il Banff Mountain Film Festival Special edition (3 luglio, Lazzabaretto Cinema), il laboratorio di Alex Kerr sulla calligrafia giapponese (6 luglio, Museo archeologico nazionale delle Marche), la Camminata (con tuffo) nella baia da Ancona a Portonovo attraverso la ciclopedonale del Conero (7 luglio). La serata con Gianluca Gotto “Esplorando l’ignoto”, la Super Taranta, e il Dj set Febbre a 90 (5 luglio, Arena del mare a partire dalle 20,30) ha ricevuto 1.250 prenotazioni in 24 ore.

Proseguono nel frattempo a pieno ritmo le prevendite per il concerto di Malika Ayane (6 luglio ore 21,30 – Arena sul Mare), il dj set di Skin (6 luglio ore 23,30 – Arena sul Mare), le lectio magistralis di Umberto Galimberti (L’etica del viandante - 6 luglio ore 19 – teatro delle Muse) e Federico Rampini (Riflessioni su America, Africa e un nuovo impero – 7 luglio Auditorium Mole Vanvitelliana). “Questa formula – afferma l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli – è sicuramente innovativa per Ancona. L’abbiamo fortemente voluta e con impegno la stiamo offrendo alla città. Siamo felici che ci sia già una risposta così vivace a un festival che è alla sua prima edizione in città, con 50 appuntamenti in 4 giorni. Ci aspettiamo veramente una grande risposta, di successo e di pubblico, che Ancona merita, come capoluogo e come città di arte, di cultura e di grandi ricchezze del paesaggio. Stiamo lavorando per far diventare Ancona destinazione turistica e non più solo città di transito”.

“Malika Ayane, Skin, Umberto Galimberti, Federico Rampini, Valeria Solarino, Peppe Servillo, Dario Vergassola e tutti gli altri: abbiamo – commenta l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio – un numero incredibile di ospiti concentrati in quattro giorni, un numero eccezionale e mai visto prima. Tutto questo è coerente con gli obiettivi che l’Amministrazione si è posta per entrare a pieno titolo nel circuito dei grandi eventi nazionali”.