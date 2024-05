Esplorando l'ignoto, presentato l'UlisseFest: Lonely Planet ad Ancona con 100 ospiti e 50 appuntamenti

Ancona si trasformerà nella capitale del viaggio dal 4 al 7 luglio, accogliendo UlisseFest, la settima edizione della festa del viaggio di Lonely Planet. Il festival, organizzato dalla casa editrice EDT in collaborazione con il Comune di Ancona, Ancona Servizi e il Museo Omero, promette di essere un evento unico, ricco di incontri, concerti, DJ set, cinema e spettacoli. Il tema di quest’anno, "Esplorando l’ignoto", invita i partecipanti a riflettere sulla scoperta e l'avventura, ispirandosi a figure storiche come Marco Polo, di cui ricorrono i 700 anni dalla morte, e Tiziano Terzani, scomparso vent’anni fa. Sarà un'occasione per esplorare nuovi mondi e affrontare nuove sfide, proprio come fece Ulisse nell’Odissea.

L’evento avrà un’anteprima con tre appuntamenti speciali: il 31 maggio con Alessandro D’Avenia, che discuterà del viaggio come realizzazione personale; il 2 luglio con Peppe Servillo, che omaggerà Tiziano Terzani; e il 3 luglio con il Banff Mountain Film Festival, che presenterà film dedicati all’avventura e all’inclusività. Il festival si diffonderà in vari luoghi iconici di Ancona, dalla nuova Arena sul Mare al Porto Antico, passando per la Mole Vanvitelliana e numerosi teatri e piazze. Tra gli ospiti di rilievo ci saranno Alessandro D’Avenia, Vasco Brondi, Malika Ayane, Skin, Umberto Galimberti e Federico Rampini. Galimberti parlerà dell'etica del viaggiatore nell'era della tecnica, mentre Gianluca Gotto condividerà le sue esperienze di nomadismo digitale in Asia. Federico Rampini esplorerà le dinamiche globali, dalla speranza emergente dall'Africa alle sfide del mondo arabo.

Numerosi workshop e laboratori arricchiranno il programma, con la Lonely Planet Academy che ospiterà sessioni sulla narrazione di viaggio, dalla scrittura di guide e podcast alla produzione di reportage video. Durante la presentazione è stato confermato che verranno organizzate anche attività esperienziali, come phototrekking urbani, laboratori di calligrafia giapponese e percorsi ciclopedonali. La musica avrà un ruolo centrale con concerti e DJ set che animeranno le serate nella nuova Arena sul Mare. Il 4 luglio Vasco Brondi inaugurerà il festival con il suo nuovo disco "Un segno di vita", un inno all'umanità e all’empatia. Il festival del viaggio di Lonely Planet ad Ancona si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di viaggi, cultura e avventura, offrendo quattro giorni di esplorazione e scoperta per tutti i partecipanti.