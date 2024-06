LAS VEGAS - Il mondo dell’alta gastronomia si è riunito ieri sera nella sfavillante città di Las Vegas, negli Stati Uniti, per celebrare e i The World’s 50 Best Restaurants 2024, che ha proclamato il ristorante Disfrutar di Barcellona The World’s Best Restaurant e The Best Restaurant in Europe. La cerimonia di premiazione, tenutasi al Wynn Las Vegas, ha premiato i migliori talenti gastronomici provenienti da 26 paesi in cinque continenti.

La classifica

Disfrutar, il ristorante di Barcellona gestito dal magistrale trio di chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, è stato nominato The World’s Best Restaurant 2024, classifica sponsorizzata da S.Pellegrino & Acqua Panna, prendendo il posto del vincitore del 2023, Central di Lima, incluso quest’anno nella hall of fame dei ristoranti Best of the Best. Al No.2 della classifica 2023, Disfrutar è conosciuto per le sue tecniche innovative e per l’eccellenza dei suoi ingredienti, che si traducono in un'esperienza che scardina in modo del tutto inaspettato i tradizionali canoni di un ristorante fine dining. Il menu degustazione è caratterizzato da un'identità mediterranea cui si innestano sapori all’avanguardia per offrire una cucina contemporanea e audace capace di sorprendere. Nella classifica, Disfrutar è seguito sul podio da Asador Etxebarri (No.2) di Atxondo e da Table by Bruno Verjus (No.3) a Parigi. Sono quattro i ristoranti italiani presenti nella classifica 1-50 di quest'anno: Lido 84 a Gardone Riviera (No.12) che scende di 5 posizioni rispetto alla scorsa edizione, Reale (No.19) a Castel di Sangro e Uliassi (No.50) a Senigallia che scendono rispettivamente di 3 e 16 posizioni rispetto alla classifica 2023, e Piazza Duomo (No.39) ad Alba che invece sale di 3 posizioni.

William Drew, direttore editoriale di The World’s 50 Best Restaurants, commenta: “È con grande entusiasmo che annunciamo la classifica di The World's 50 Best Restaurants 2024, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna, e premiamo l'iconoclasta Disfrutar come The World’s Best Restaurant 2024. Il team, guidato da Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, ha dimostrato un'incredibile dedizione, deliziando ad arte i commensali con ogni piatto del suo ampio menu. Quest'anno il mondo dell’alta gastronomia celebra una classifica veramente globale che comprende i ristoranti di 26 paesi, dimostrando che il desiderio per la varietà e l'eccellenza nel settore dell’ospitalità non mostrano segni di cedimento.

1-50 List: