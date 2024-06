Dalla Settimana Rossa a Matteotti e Buozzi, le radici del sindacato riformista: l'incontro della Uil ad Ancona

ANCONA – La Uil Marche organizza domani, venerdì 14 giugno, dalle 10 ad Ancona a Palazzo del Popolo, un incontro per riflettere sulla dimensione riformista ed europeista del sindacato partendo dalle sue radici, attraverso un percorso che si snoda dalla settimana rossa e passa dalle figure di Giacomo Matteotti e Bruno Buozzi.

«L'idea di questa iniziativa – spiega la segretaria generale della UIL Marche Claudia Mazzucchelli - nasce dalla necessità di riflettere su 30 anni che hanno segnato in maniera indelebile la storia del sindacato e del nostro paese e che vorremmo esplorare, per provare a interpretare più efficacemente il presente e definire le linee direttrici di un sindacato capace di essere costruttore di futuro. Abbiamo scelto la settimana rossa perché 110 anni fa Ancona fu capitale delle rivendicazioni sociali, le figure di Giacomo Matteotti e di Bruno Buozzi, di cui per entrambi ricorre l’ anniversario dell’ assassinio, per il loro intransigente riformismo. Tre anniversari importanti in cui come sindacalisti riformisti riconosciamo le nostre radici e un esempio per battersi con tutte le energie necessarie per i propri obiettivi, con moderazione quando serve, con equilibrio sempre ma con tutta la forza necessaria».

All’incontro parteciperanno Giorgio Benvenuto, già segretario nazionale della Uil e oggi presidente Fondazione Bruno Buozzi di Roma, Riccardo Nencini, già senatore e presidente Gabinetto Vieusseux di Firenze, Marco Severini, docente di Storia contemporanea all’Università di Macerata, Antonio Tedesco, direttore scientifico della Fondazione Pietro Nenni e Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche.