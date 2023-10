"Scenario inquietante": così l'UGL Marche sul Comando della Polizia Locale di Chiaravalle

E’ definito “inquietante” dall’Ugl lo scenario emerso nell’analisi del Comando di Polizia Locale di Chiaravalle, in cui si parla di "sciatteria gestionale". «Mancanza di personale, sette unità in meno rispetto a quanto richiesto dalla Legge Regionale Marche n. 1/14, un operatore di Polizia Locale ogni 1000 abitanti. Strumenti di difesa mai dati, carta dei servizi non redatti in violazione della normativa trasparenza e anticorruzione, un autovettura di servizio su due, con 20 anni di usura e 357.196 km, ultima fornitura di uniformi (per la maggior parte dell'organico) risalente al 2021, formazione di autodifesa incompleta». Questa la nota del segretario regionale dell’Ugl Marche, il dottor Vincenzo Marino, che punta anche l’indice sul cambiamento del contesto sociale chiaravallese: «Come si può fare e dare sicurezza ai cittadini, se chi la dovrebbe garantire è lui stesso mandato allo sbaraglio in condizioni non sicure?».

Inoltre, la riflessione tocca anche l’impiego del misuratore di velocità di Via Clementina. «Una parte dei 484.015,56 euro – lordi – di sanzioni emesse dal Comune di Chiaravalle attraverso l'impiego del Velox presente in via Clementina, ai sensi dell'art 208 del codice della strada, dovrebbero essere reinvestiti nella formazione, negli strumenti di difesa, automezzi e assunzioni della Polizia Locale. E’ legittimo chiedersi se sia stato fatto. Nutriamo molti dubbi, ed ecco perché Ugl chiede ai responsabili di questa “totale non logica gestione”, una seria riflessione sulle proprie responsabilità».