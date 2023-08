Passaporti e licenze, tour de force per il commissariato durante il periodo estivo

FABRIANO - Il periodo di festa e vacanza del mese di agosto coincide con una attività straordinaria degli Uffici Passaporti e Licenze del Commissariato di Fabriano. Per ciò che concerne l’area passaporti, nel corso del 2023 sono stati rilasciati (sotto la regia operativa strategica della Divisione PASI della Questura di Ancona) ben 2085 passaporti con punte di consegna nei decorsi mesi di maggio e giugno (in previsione, appunto, delle ferie estive che spesso coincidono con viaggi extra Comunità Europea).

Di questi, circa 400 sono stati rilasciati sulla scorta di requisiti d’urgenza in relazione a certificate esigenze di salute, studio, lavoro e turismo. Ai titoli di espatrio si aggiungono, come ogni anno, il rilascio di dichiarazioni di accompagno per minori di 14 anni. Sono titoli, questi, necessari per far espatriare i minorenni di 14 anni unitamente a persone che non sono gli esercenti la patria potestà (nonni, altri parenti, professori, amici).

Nel corso del 2023, il Commissariato di Polizia di Fabriano ha rilasciato 158 dichiarazioni di accompagno. L’area licenze ed autorizzazioni è invece impegnata, come tutte le estati, nel soddisfare le richieste di rinnovo delle licenze di porto d’armi uso caccia che si aprirà tra poche settimane. Al momento, ne sono state rilasciate 286 : quotidianamente pervengono ancora numerose istanze che, di norma ed in assenza di approfondimenti circa ipotesi ostative, vedono brevissimi tempi di rinnovo. In ogni caso, il bacino di utenza servito dagli Uffici Passaporti e Licenze del commissariato è la città di Fabriano ed i comuni vicini (Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Arcevia, Genga, Serra San Quirico, Cupramontana, Mergo e Rosora