Ufficio passaporti, aperture straordinarie degli sportelli: i nuovi orari

ANCONA - Il Questore ha disposto aperture ulteriori e straordinarie degli sportelli passaporto di Ancona e della provincia. Sarà attivo uno sportello settimanale, tutti i giovedì, a partire dal prossimo 2 febbraio 2023, dalle ore 9 alle ore 12, con accesso libero allo sportello, per un numero massimo di 60 utenti. Potranno quindi presentarsi direttamente tutti coloro che hanno necessità del Passaporto a breve e che non sono riusciti a prenotarsi in tempo utile. I Commissariati P.S. della provincia (Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano) effettueranno invece degli open day, con accesso libero e senza prenotazione in agenda on line, dalle 8.30 alle 13.30, nelle seguenti date:

28 gennaio

11 febbraio

25 febbraio

11 marzo (tranne il Commissariato Ps di Osimo che effettua l’open day il 18 marzo)

25 marzo



In caso di effettiva urgenza comprovati (motivi di salute, lavoro, studio) è comunque sempre possibile scrivere ai sottoelencati indirizzi richiedendo un appuntamento per il rilascio del titolo con procedura d’urgenza, che viene operato con priorità.

Questura di Ancona: dipps103.00N0@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Jesi: dipps103.5200@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Senigallia: dipps103.5400@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it

Commissariato Ps di Fabriano dipps103.5100@pecps.poliziadistato.it