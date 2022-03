Chiuso per Covid e caro bollette: «Rinvio delle tasse per piscine e palestre»

Come annunciato nei giorni scorsi arriva la proposta di legge per gli interventi straordinari di sostegno all’attività di palestre e piscine, sottoscritta da Dino Latini per il gruppo consiliare Udc. «Queste strutture – viene specificato – hanno subito dure restrizioni dovute alla normativa per il contrasto del contagio da Covid, fino alla chiusura degli impianti per lunghi periodi. Oggi la situazione è aggravata dai costi dell’energia schizzati alle stelle rispetto agli anni precedenti. In assenza di guadagni e ristori le chiusure potrebbero moltiplicarsi».

Nella proposta di legge «si prevede che per i gestori di palestre sportive fitness e piscine la Regione rinvii ad anni successivi il pagamento di imposte e tasse regionali relative al triennio 2022-2024. Contemporaneamente si chiede che venga organizzata una piattaforma di istituti di credito, enti, società, aziende erogatrici di luce, gas e acqua, soggetti finanziari disponibili ad assumere la garanzia dei debiti in essere dei soggetti gestori, sospendendo il pagamento a carico di questi per lo stesso triennio e distribuendolo, in relazione all’importo, nei successivi cinque o dieci anni, senza applicazione di interessi moratori». Il tutto «nel rispetto della normativa statale ed europea».

Alla Regione «è anche affidato il compito di adottare un bando per l’iscrizione dei soggetti gestori, nonché la promozione di un elenco di tutti quelli finanziari disponibili a svolgere gli interventi di sostegno. Modalità e criteri inerenti gli stessi sostegni sono demandati sempre alla Regione e le risorse necessarie vengono ricondotte alla legge di approvazione del bilancio di previsione».