Friends of People per l’Ucraina – Ancona: «Presto partirà una prima raccolta»

ANCONA - «Con il progetto Friends of People per l’Ucraina – Ancona abbiamo dato inizio ad una campagna di aiuti per la popolazione ucraina vittima della brutale aggressione da parte della Russia di Putin». Lo scrive in una nota il consigliere comunale Francesco Rubini e Friends of People per l'Ucraina- Mentre i potenti del mondo corrono verso un disastroso riarmo, mentre la pace soccombe sotto i colpi delle politiche di potenza dei vecchi e nuovi imperialismi, abbiamo deciso come sempre di stare dalla parte dei popoli e del popolo ucraino vittima della guerra. In questa prima settimana di raccolta abbiamo ricevuto diversi scatoloni di beni di prima necessità ed una somma in donazioni pari a 300 euro».

«Nell’impossibilità, per problemi logistici ed organizzativi, di partire direttamente per il confine ucraino abbiamo deciso di mettere a disposizione delle Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche quanto raccolto avviando con loro un rapporto di collaborazione che ci vedrà coinvolti nei prossimi mesi al fianco delle vittime- continua la nota- con le Brigate, abbiamo già collaborato durante l’emergenza terremoto del 2016 nel centro Italia e quando torneranno ai confini del teatro di guerra Ucraino consegneranno anche quanto raccolto dal nostro progetto.L’impegno della campagna Friends of People per l’Ucraina – Ancona non si ferma».