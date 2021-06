Coppia ubriaca molesta i clienti dello stabilimento: multata

Centro città, litorale e frazioni: i carabinieri hanno multato diverse persone per violazione del coprifuoco. Alcune in evidente stato di ebbrezza

Ieri sera, in via Flaminia, alle ore 21, i carabinieri del Norm di Ancona sono intervenuti in uno stabilimento balneare. Secondo le ricostruzioni un 41enne di Falconara Marittima, in compagnia di una donna 46enne della provincia di Macerata ed entrambi sotto l’influenza dell’alcol, hanno molestato gli altri clienti. Per la coppia è scattata la sanzioni amministrativa per ubriachezza molesta da 102 euro ciascuna.

Ieri notte, lungo Corso Carlo Alberto, i carabinieri hanno sanzionato due persone per aver violato il coprifuoco. Mancavano pochi minuti alle due quando i militari hanno incontrato un 54enne di origine tunisina e un 30enne bengalese, entrambi residenti nel capoluogo dorico. Il primo era in evidente stato di ebbrezza e pronunciava parole senza senso con tono alterato. Per lui la sanzione è scattata anche per ubriachezza molesta.

Questa notte, nella frazione di Gallignano, pochi minuti dopo le tre, i militari del Norm hanno multato altri quattro uomini per la violazione del coprifuoco, un 40enne cubano e due peruviani di 33 e 26 anni, residenti a Macerata. Multato anche un dominicano 28enne residente in provincia di Napoli. Tutti stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una serata da un loro amico anconetano.