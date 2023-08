Ubriachezza molesta, due giovani lontani dai locali per un anno

FALCONARA- Abuso di alcolici e ubriachezza molesta, due giovani non potranno accedere per un anno nei locali e nei esercizi pubblici presenti nella zona della stazione, lungomare di via Flaminia, via Mameli, via Bixio, via XX Settembre, nonché le Piazze Mazzini, Garibaldi, F.lli Bandiera e Catalani. Su proposta della Tenenza dei Carabinieri di Falconara Marittima, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ieri ha emesso due Divieti di Accesso alle Aree Urbane. I provvedimenti, che verranno notificati in queste ore, vanno a colpire due persone già note alle Forze dell’Ordine in quanto responsabili di numerosi comportamenti antisociali e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di un peruviano ed un italiano di 29 e 35 anni con precedenti per violazioni al Codice della strada, delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro la persona.