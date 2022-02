Torna "Sotto i riflettori raccontami" con Marco Zingaretti: si parte con lo speciale Sanremo

Ai nastri di partenza la nuova stagione televisiva di “Sotto i riflettori di Raccontami”, il talk show ideato e condotto dallo showman e conduttore Marco Zingaretti.

Martedi 8 Febbraio alle ore 21 sul Canale 11 di Tvrs Mache gli spettatori potranno gustarsi lo "Speciale Sanremo 2022" con la presenza di alcuni dei cantanti del 72esimo Festival della musica italiana che racconteranno i loro brani in gara e le emozioni vissute durante la settimana della kermesse. «Per via della pandemia è stato impossibile incontrare dal vivo gli artisti come ero solito fare fino a due anni fa - commenta Marco Zingaretti - ma sono riuscito comunque a portare a termine un reportage esclusivo per il pubblico marchigiano che mi segue sempre con tanto affetto, con interviste inedite, da remoto, ai tantissimi artisti di questo Festival. E tra le interviste, sotto i riflettori ci saranno grandi cantanti della musica italiana come Donatella Rettore, Irama, Ana Mena, Sangiovanni, Noemi, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Noemi, Michele Bravi La rappresentante di lista e tanti altri». Dal martedi successivo, 15 febbraio, inalterata la formula del programma caratterizzata da racconti emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai tanti personaggi locali e nazionali del mondo dello spettacolo, della musica e della televisione. «Un'edizione molto impegnativa rispetto alle altre, a causa del periodo che stiamo vivendo - sottolinea il conduttore - per ogni puntata ho adottato uno scrupoloso protocollo anti covid per tutelare la sicurezza di tutti i presenti in studio». Tra gli ospiti del salotto che si racconteranno: la conduttrice Roberta Termali, il ballerino Francesco Mariottini, il tenore David Mazzoni, il ventriloquo Nicola Pesaresi, il coreografo Steve La Chance, la cantante Roberta Faccani e il piccolo pianista prodigio Alberto Cingolani, I mercenari d'oriente, la vocal coach Maria Grazia Fontana e molti altri.

«Dopo due anni difficili per il settore dello spettacolo - conclude Marco Zingaretti - ho voluto omaggiare questa categoria, in modo particolare la musica da ballo invitando nell'arco delle puntate alcune band e fisarmonicisti conosciutissimi nei locali del territorio e ho dedicato un ampio spazio alle diverse discipline artistiche come le arti circense e la magia con l'intento di far vivere al pubblico momenti di intrattenimento, spensieratezza e sane emozioni». Inoltre sotto "I Riflettori di Raccontami" un rewind anni novanta con le ragazze di "Non è la Rai". Immancabile la partecipazione del Balletto delle Marche diretto da Alice Bellagamba e di Lucia Fraboni che in ogni puntata interpreterà un diverso personaggio comico. Ogni puntata del martedi sera sarà replicata il giovedì alle 23.30 e la domenica alle ore 1320 sempre sul Canale 11 di Tvrs ed in contemporanea sull'home page del sito dell'emittente stessa Tvrs.