Tutor sulla strada statale 16 a Falconara, il capogruppo d'opposizione Baldassini: «É omologato o no?»

FALCONARA MARITTIMA – L’oggetto del contendere è il dispositivo di misurazione della velocità installato dopo la Raffineria Api nel tratto di strada in direzione sud, sulla Strada Statale 16. «Prima autovelox, spento dopo circa quattro mesi e con oltre 30mila verbali elevati per eccesso di velocità – dice il capogruppo dell’opposizione del comune di Falconara, Marco Baldassini – e la conseguente pioggia di ricorsi per oltre un milione di euro tra avvocati e spese di condanna. Poi trasformato a tutor con il calcolo della velocità media consentita di 70 km/h, ma con lo spostamento del tratto monitorato, ricadente oggi, anche sul ponte “Baldelli” della sopraelevata dove peraltro vigeva precedentemente il limite di 60 km/h».

Da qui la richiesta del Capogruppo al primo cittadino Stefania Signorini ed al suo Comandante della polizia locale se il dispositivo sia omologato o meno in riferimento al nuovo “decreto autovelox”, visto la recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità. «E’ vero – dice Baldassini – che il decreto ha dato dodici mesi di tempo per farlo? Nel mentre i dispositivi devono essere spenti o possono continuare a multare gli automobilisti rischiando di essere chiamati in giudizio a seguito di eventuali ricorsi? Pochi giorni fa è uscita sui giornali la mappatura degli impianti di rilevazione della velocità che sembrerebbero non a norma, tra cui quello di Falconara. Le risposte non date dal sindaco Signorini devono far pensare che molto probabilmente qualcosa che non va c’è e che quindi, prima di aggravare le casse comunali con la perdita di possibili futuri ricorsi – conclude – sarebbe il caso che l’impianto vada spento e regolarizzato».