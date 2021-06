Turismo, decolla il primo volo per Barcellona: «Marche sempre più connesse»

È decollato oggi pomeriggio dall'aeroporto Sanzio il primo volo Vueling che collega Ancona con Barcellona El Prat. Per due volte a settimana il volo farà la spola tra le due città.

«Siamo molto contenti di ripartire oggi con questo grande ritorno- spiega il direttore delle Vendite Charlotte Dumesnil di Vueling- Dopo molti anni, non vedevamo l'ora di tornare presso l'aeroporto di Ancona e di ripristinare un collegamento strategico per il territorio». Grazie al collegamento Ancona-Barcellona, i passeggeri potranno anche approfittare dei voli che dalla città catalana permettono di raggiungere le isole Canarie e le Baleari. «È un grande onore avere una compagnia aerea come Vueling nel network del nostro aeroporto- conclude l'Ad di Ancona international airport Carmine Bassetti-. È importante sottolineare come i collegamenti per Barcellona siano di fondamentale rilievo per il nostro territorio e per tutto il centro Italia in quanto favoriranno lo sviluppo massiccio di flussi di traffico leisure. La presenza di Vueling ad Ancona rappresenta un ulteriore ampliamento dell'offerta rendendo le Marche sempre più connesse con le principali destinazioni europee ed è un'opportunità per far conoscere ai passeggeri in arrivo le Marche».