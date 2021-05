Turismo, il sondaggio del Comune di Ancona aperto fino al 9 maggio

Ci sarà tempo fino a domenica per esprimere le proprie preferenze che confluiranno nel nuovo sito dedicato al turismo la cui presentazione è prevista per giugno

ANCONA- Resta aperto fino a domenica 9 maggio 2021 il sondaggio che permette agli anconetani di diventare, con le loro risposte, guide turistiche della città. Ci sono ancora tre giorni per indicare dove si vorrebbe portare un visitatore e quali esperienze si vorrebbero consigliare per “assaporare” Ancona. Per partecipare occorre rispondere a tre domande sul sito del Comune di Ancona. Le indicazioni saranno raccolte nel nuovo sito dedicato al turismo che sarà presentato a giugno.

Anche il sindaco Valeria Mancinelli ha voluto dare il suo contributo rispondendo alle tre domande e indicando come luogo del cuore sulla sua pagina Facebook una seduta al Cardeto con una vista molto suggestiva sulla città: «Che bello – ha scritto - sentirsi parte di una bellezza da condividere. E’ per questo motivo che voglio svelarvi anche il mio, di posto del cuore. Nonostante sia difficilissimo scegliere tra tanta bellezza, questo luogo mi è sempre sembrato suggestivo: si trova al Parco del Cardeto (probabilmente lo conoscerete tutti) e quella piccola seduta, immersa nel verde, consente di ammirare Ancona in tutto il suo splendore».

Tra le numerose risposte pervenute (circa 1200), anche quella del noto giornalista Marco Frittella, che ha inviato un video indicando, come consiglio per i turisti, il percorso che da via della Loggia con la Loggia dei Mercanti, porta alla chiesa romanica di Santa Maria della Piazza e poi al porto Antico, in una posizione fantastica, tra il mare Adriatico e il colle Guasco con su in cima San Ciriaco, con giornate meravigliose, quasi tra cielo e terra.