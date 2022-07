Turismo, Sirolo e Numana le più gettonate: boom di tedeschi e polacchi sulle nostre spiagge

ANCONA- Sole, mare e gran caldo. Con il Covid, si spera, finalmente alle spalle o comunque meno aggressivo degli ultimi due anni. L’estate sulla Riviera del Conero è iniziata con premesse importanti e i numeri lo stanno testimoniando. La presenza di turisti, e non solo, sulle spiagge, negli alberghi e nelle strutture ricettive conferma la tendenza e lascia presagire per agosto numeri ancor più importanti:

«Il mese di luglio e agosto ci consente già di tracciare una sorta di bilancio – ha spiegato Marco Dardani titolare, insieme a Ferruccio Ubaldi, di Nonsolobooking attività del territorio legata a servizi di consulenza, assistenza e sostegno a tutti gli operatori del turismo extra-alberghiero - Agosto si preannuncia su standard importanti, come lo scorso anno, mentre luglio onestamente è iniziato un po’ altalenante con tante prenotazioni dell’ultimo minuto, diciamo con preavviso di una settimana. Sirolo, Numana e Marcelli sono le mete più richieste, Ancona resta un po’ più di riflesso tra le preferenze. In ogni caso, dopo due anni di Covid e restrizione, non ci si può lamentare complessivamente».

E’ possibile anche tracciare una sorta di “mappa geografica” dei turisti, una mappa distribuita su vari livelli che conferma una tendenza: quella del turismo nazionale. Nella disamina di Dardani questo aspetto è molto evidenziato: «La provenienza va a ondate. Fino a maggio abbiamo ospitato tantissimi polacchi o comunque provenienti dal nord Europa. Adesso la prevalenza è sicuramente italiana, a fine estate toccherà nuovamente agli stranieri in particolare tedeschi. Il turismo nazionale sempre una costante? Sì, ma un anno fa era diverso. Ora la gente di casa nostra è tornata anche a frequentare l’estero con l’allenamento delle restrizioni».