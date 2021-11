Turismo in ripresa, Acquaroli: «L'effetto Mancini è stato fondamentale»

«Una stagione molto positiva in cui anche gli effetti della destagionalizzazione iniziano ad arrivare». Così il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, commenta all'agenzia Dire l'andamento della stagione turistica 2021 che registra un netto segno positivo rispetto al 2020 caratterizzato dalle restrizioni del lockdown. «Nel periodo gennaio-settembre - si legge nell'agenzia - gli arrivi sono stati quasi 1,8 milioni (1.776.000) e le presenze ossia i pernottamenti 8,8 milioni (8.850.000) in aumento rispettivamente del 22,67% e del 24,92% rispetto al 2020. Un dato ancora più eclatante se come periodo di riferimento si prende maggio/agosto: quasi 1,4 milioni di arrivi (+33,03%) per oltre 7 milioni di presenze (+33,7%)».

Prosegue il governatore: «L'effetto creato dalla nostra azione di promozione turistica sui canali nazionali ha visibilmente portato un risultato- aggiunge Acquaroli-: rendere la nostra Regione più conosciuta e più ricercata». Il confronto con il 2019, anno pre pandemico, è ancora negativo ma in netta ripresa. Nel periodo gennaio/settembre 2021 -14,35% arrivi e -6,35% presenze ma se si guarda a maggio/agosto di quest'anno il gap dettato dalla pandemia è stato quasi del tutto colmato: -2,24% arrivi e -3,5% presenze. Acquaroli sottolinea poi il buon risultato di settembre con oltre il milione di presenze: +16,06% rispetto al 2020 e +25,79% rispetto al 2019. A pesare sul buon andamento della stagione anche l'effetto Mancini. "Il testimonial è una scelta importante che abbiamo fatto e credo che sia un binomio che sta funzionando- conclude Acquaroli-. L'effetto Mancini? Un impatto molto importante sul turismo. Abbiamo scoperto una consapevolezza che fino a poco tempo fa mancava. Un orgoglio positivo che avevamo dimenticato e che restituisce al nostro territorio la consapevolezza delle proprie possibilità su cui molto spesso in passato non aveva creduto fino in fondo".