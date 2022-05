Turismo, musica e moscioli: ecco “Galileo Galilei”, la stella di Conero Boat

ANCONA- Con la pandemia che sembra davvero aver allentato la sua morsa è tempo di riandarsi a prendere tutte le tradizioni abbandonate, o comunque limitate, di questi ultimi anni. In tal senso la Conero Boat, nota in tutta la Riviera del Conero per il suo servizio esclusivo di noleggio barche, motoscafi o mini yatch con skipper con partenze continue da Marina Dorica, è pronta a varare ufficialmente la sua nuova imbarcazione “Galileo Galilei”.

La nave arriva direttamente dalla Sicilia (da Palermo) e sarà disponibile per tutta l’estate garantendo meraviglie e divertimento con il Conero sullo sfondo. Può ospitare fino a settanta persone (22 metri la lunghezza) e, in questo senso, viene facile pensare alle immense potenzialità del mezzo. Feste in barca, musica, aperitivi e moscioli dall’alba al tramonto con un equipaggio al servizio di chiunque vorrà divertirsi.

Un passo finale, o meglio un ritorno alle origini, dopo le varie restrizioni che hanno rallentato il turismo di massa e giovanile. Si tratta di una proiezione diretta e decisa verso l’intrattenimento ma soprattutto la promozione territoriale in vista di un’estate che si preannuncia già da ora caratterizzata dai grandi numeri in tema di turismo.