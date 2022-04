Promuovere il turismo e riscoprire le meraviglie di Ancona: 60 operatori della riviera in giro per la città

ANCONA - Sessanta operatori che lavorano negli alberghi della Riviera del Conero in visita questo pomeriggio ad Ancona, per un tour organizzato dalla direzione Turismo del Comune in collaborazione con l'Associazione Riviera del Conero e Colli dell'Infinito. Si sono incontrati alle 15 all'Edicola IAT di piazza Roma per un “viaggio straordinario” di tre ore dall'Ancona Picena, greca e romana alla città medievale, rinascimentale e vanvitelliana, conclusa da un aperitivo anconetano fatto di crocette in porchetta e vino locale.

L'educational ha la finalità di far vivere in prima persona l'esperienza di visita e di conoscenza del territorio, così da facilitare e rendere efficace la comunicazione ai turisti. Il Comune di Ancona ha ritenuto di utilizzare questa formula e di valorizzarla, nella convinzione che la Riviera accoglie sempre di più una tipologia di turista “itinerante”, non più legato esclusivamente al soggiorno in spiaggia, ma desideroso di conoscere quanto offre il Conero, destinazione turistica d'eccellenza, di cui Ancona è capoluogo.