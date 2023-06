Truffa gente via Facebook mentre sconta i domiciliari: misura revocata, ora è in carcere

ANCONA - Revocati i domiciliari a un 27enne. Tra gennaio e marzo, infatti, aveva truffato ignari attraverso Facebook, fatti per i quali è stato denunciato. L'uomo, che si trovava ai domiciliari dal 2022 per furto e ricettazione, si trova ora in carcere: il magistrato di Sorveglianza di Ancona ha revocato la misura alternativa disponendo l'accompagnamento a Montacuto.