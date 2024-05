Viaggiare indietro nel tempo ora è "possibile": riparte il treno storico (tra le meraviglie delle Marche)

Riparte il Treno Storico della Subappennina Italica, al via la terza edizione del ‘Viaggio nel Tempo’ da Ancona a Pergola. Sabato 25 maggio alle ore 9.40 dalla Stazione di Ancona partirà il Treno Storico della Subappennina Italica, iniziativa dell’assessorato alle Infrastrutture della Regione Marche giunta alla terza edizione.

Dopo i successi delle passate edizioni – quella del 2023 con 20 corse ha trasportato 6mila passeggeri – il programma per il 2024 prevede 30 ‘Viaggi nel Tempo’ su carrozze d’epoca lungo la linea ferroviaria ‘Ancona-Fabriano-Sassoferrato- Pergola’. Il programma della corsa inaugurale 2024, come da tradizione, comprende le visite ai musei della Miniera di Zolfo di Ca’ Bernardi a Sassoferrato e dei Bronzi Dorati a Pergola, degustazioni in treno e sosta in alcuni ristoranti delle località dei territori interni. Gli orari prevedono:

ANDATA

9:40 - Partenza dalla Stazione di Ancona

Tappe successive:

10:46 – Fabriano

11:37 – Sassoferrato, Visita alla Miniera di Zolfo di Ca’ Bernardi

12:36 – Pergola, Visita al Museo dei Bronzi Dorati

RITORNO

18:05 – Partenza dalla Stazione di Pergola. Fermate previste a Bellisio Solfare, Sassoferrato, Fabriano e Falconara.

21:05 – Arrivo alla Stazione di Ancona

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI RICHIEDE CONFERMA DI ADESIONE ENTRO LE ORE 13 DI GIOVEDI 23 MAGGIO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

assessorato.baldelli@regione. marche.it - TEL: 0718063647