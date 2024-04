Ferrovie, più di un mese di stop per la linea Orte-Falconara: i servizi sostitutivi

Dal 4 maggio al 7 giugno, Trenitalia ha annunciato la rimodulazione di una parte del servizio ferroviario umbro a causa di lavori infrastrutturali cruciali. Rfi ha avviato i lavori preparatori per l'attrezzaggio della tratta Orte-Terni con tecnologia Ertms e la realizzazione di una galleria artificiale paramassi tra Giuncano e Spoleto, interrompendo i servizi ferroviari per garantire l'affidabilità e la sicurezza della rete umbra.

Durante i 35 giorni di interruzione, l'offerta è stata rimodulata, anticipando e posticipando alcune partenze e contingentando i posti sui bus per prevenire situazioni di affollamento. In sintesi, le soluzioni principali includono soluzioni di viaggio con treno da Terni a Roma Termini, ad eccezione dei collegamenti intercity, garantiti con bus dedicati da Terni a Orte. I collegamenti da Foligno a Terni saranno operati con servizi bus con orari rimodulati per assorbire i maggiori tempi di percorrenza su strada. I collegamenti Intercity saranno garantiti da Perugia e Ancona via Terontola, offrendo ai viaggiatori la possibilità di optare per soluzioni senza trasbordi o soluzioni bus+treno con cambio ad Orte. Oltre il 95% degli orari rimodulati è già stato pubblicato sui sistemi di vendita Trenitalia, mentre nelle prossime settimane saranno avviate campagne informative per garantire la massima informazione al pubblico.

Durante un tavolo di confronto tra Regione, Trenitalia, Rfi e il Coordinamento Comitati Pendolari Umbri, sono state discusse varie questioni, tra cui la modifica di alcuni orari da Terni a Roma e la flessibilità di utilizzo dei servizi via Terontola, sia regionali sia intercity, anche per gli abbonati in possesso di soluzioni via Terni.