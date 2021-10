Il treno svia per un forte terremoto: esercitazione d'emergenza sui binari

Un treno merci partito da Falconara Marittima e diretto a Pescara svia tra le stazioni di Potenza Picena e Civitanova Marche a causa di una forte scossa sismica. I due macchinisti restano feriti. Il Coordinatore Movimento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), dopo l’allarme lanciato dai macchinisti del treno, richiede l’intervento delle strutture periferiche di soccorso. I Vigili del Fuoco intervengono ed attuano tutte le procedure previste per le attività di emergenza coordinando il proprio personale, quello del gruppo Ferrovie dello Stato, del 118 e delle Forze dell’Ordine. È lo scenario dell’esercitazione di protezione civile che si è svolta stanotte con il coinvolgimento del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (RFI e Mercitalia), Prefettura di Macerata, Vigili del Fuoco di Macerata, Servizio di Emergenza 118 di Macerata, Regione Marche Centro di Protezione Civile, Comuni di Potenza Picena e Civitanova Marche, Questura di Macerata, Comando Provinciale Carabinieri di Macerata, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Macerata, Compartimento Polizia Ferroviaria Marche – Umbria – Abruzzo, Questura di Macerata e Provincia di Macerata.

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica sul campo delle procedure per garantire un rapido arrivo dei soccorsi e dei tempi di attivazione delle squadre di primo intervento. Verificate anche le modalità di comunicazione tra le strutture coinvolte e le Sale Operative. L’attività rientra nel “Piano delle esercitazioni di Protezione Civile del Gruppo FS” per la verifica degli interventi di emergenza sanitaria nelle aree e sulle linee ferroviarie, regolamentati per questa esercitazione anche dalla convenzione RFI - Protezione Civile Regione Marche. L’esperienza si è svolta nel rispetto dei protocolli previsti per il contrasto all’emergenza sanitaria Covid-19. Nessuna ripercussione per la circolazione dei treni.