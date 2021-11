Manutenzione ponte, stop treni tra Terni e Spoleto: bus sostitutivi

Cantieri aperti dalle 21 di sabato 6 alle 5 di domenica 7 novembre fra le stazioni di Terni e Spoleto, sulla linea Roma - Ancona. I provvedimenti sono necessari per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di effettuare interventi di miglioramento sismico su un ponte in muratura in prossimità di Terni.

Circa 40 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nel cantiere. Durante lo svolgimento degli interventi la circolazione ferroviaria tra Terni e Spoleto sarà sospesa e tutti i treni saranno sostituiti da autobus. Informazioni nelle stazioni e sul sito dell’impresa ferroviaria.