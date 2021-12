Calci, pugni e multe, weekend di fuoco al Palas: diciannove i turni di squalifica

Pesante la mano del giudice sportivo che si abbattuta in Serie B di calcio a 5. Nel caso specifico, alla ribalta sono salite le sanzioni comminate - attraverso il comunicato ufficiale n.398 della Divisione Calcio a 5 - al termine della sfida di sabato scorso (18 dicembre) tra i fanesi dell’Etabeta e gli anconetani della Trecolli Montesicuro, disputatasi al Circolo del Tennis della Trave di Fano, conclusa 1-0 in favore dei padroni di casa. Il match è stato caratterizzato dai grandi momenti di tensione tra i due schieramenti che sono sfociati in diversi focolai di rissa all’intervallo ma soprattutto nel post-partita.

Le due società sono state multate, rispettivamente, con 700 euro (Trecolli, “perché propri sostenitori in campo avverso nel corso dell'incontro rivolgevano reiterate frasi offensive e minacciose nei confronti degli arbitri. Per indebita presenza di propri sostenitori a fine gara nello spazio antistante gli spogliatoi che unitamente a propri tesserati non identificati, provocavano e prendevano parte ad una rissa con tesserati e sostenitori della squadra avversaria”) e 500 euro (Etabeta, per indebita presenza di propri sostenitori a fine gara nello spazio antistante gli spogliatoi che unitamente a propri tesserati non identificati, provocavano e prendevano parte ad una rissa con tesserati e sostenitori della squadra avversaria).

Squalifica per cinque gare ad un tesserato della Trecolli (“per aver rivolto agli arbitri frase gravemente irriguardosa al termine della gara partecipava attivamente alla rissa cominciata nello spazio antistante gli spogliatoi colpendo con calci e pugni diversi calciatori avversari”), e per tre gare ciascuno ai due allenatori di ambedue le squadre (“Perché al termine della gara teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria al seguito del quale si scatenava una rissa che coinvolgeva i componenti di entrambe le squadre, alla quale il predetto tesserato prendeva parte attiva spintonando più volte l'allenatore avversario). Tre turni di stop ciascuno a due calciatori – uno Trecolli e uno Etabeta - in quanto “al termine della gara partecipavano attivamente alla rissa cominciata nello spazio antistante gli spogliatoi colpendo con più schiaffi al volto un tesserato della squadra avversaria”. Un turno di squalifica, infine, a due calciatori (uno dell’Etabeta e uno della Trecolli) sanzionati nel rettangolo di gioco. Uno dei due per recidività in ammonizione.