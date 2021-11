Mobilità dolce, attivo il nuovo bus 100% elettrico: rientrerà nel servizio “Medicina”

Pronti, partenza, via. Da oggi il nuovo autobus green di Conerobus, alimentato totalmente ad energia elettrica, è a disposizione dell’utenza. Grazie al Comune di Ancona, l’azienda di trasporto pubblico locale ha potuto inserire nella flotta il nuovo mezzo eco grazie al fondo Mobilattiva per un costo di 361 mila euro, al netto dell'Iva.

«Quello di oggi è solo l’ultimo tassello di un più ampio e consapevole percorso iniziato anni fa: l’anima ecologica ed ecosostenibile di Conerobus mira da sempre ad offrire un servizio votato all’innovazione e al basso impatto ambientale – spiega il Presidente Conerobus Muzio Papaveri, che spiega – Per questo, così come in passato sono stati implementati la filovia ed i mezzi a metano, oggi il nuovo autobus 100% elettrico costituisce a tutti gli effetti il prosieguo di un più ampio progetto orientato alla transizione energetica».

La linea “30/” rientra nel servizio cosiddetto ‘Medicina’ recentemente istituito da Conerobus per potenziare il servizio di trasporto di tutta l’area ospedaliera per rispondere alle esigenze degli studenti universitari del polo medico, nonché per venire incontro ai bisogni di tutta l’utenza dell’Ospedale Riuniti di Ancona. Da lunedì al venerdì la linea 30/ garantisce 13 corse giornaliere, con una frequenza ogni ora.

Per contraddistinguere al massimo la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente promosse dai nuovi autobus elettrici, è stata elaborata una livrea particolare e dedicata, che verrà utilizzata da qui in avanti su tutti i futuri bus elettrici, con il claim “Chi si muove verde ricarica il futuro – Conerobus e Comune di Ancona per l'ambiente”. Gli autobus 100% elettrici erano stati presentati in anteprima alla cittadinanza lo scorso settembre: per l’occasione la mattinata era stata dedicata interamente alle scolaresche, mentre nel primo pomeriggio, subito dopo la conferenza stampa di presentazione, i nuovi mezzi ecologici erano a disposizione dei cittadini, con un percorso mirato alla visita della città dorica, cui avevano preso parte anche il Sindaco Valeria Mancinelli e l’Assessore ai Trasporti Ida Simonella.