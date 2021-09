Trasporto disabili allo stadio Del Conero: attivo il pulmino della Croce Gialla

Il servizio farà la spola tra il parcheggio e la tribuna e viene garantito anche per il viaggio di ritorno

Al via il servizio di trasporto per disabili della Croce Gialla in occasione delle gare interne dell'Ancona-Matelica allo stadio Del Conero. Il pulmino si fermerà al parcheggio numero 6 dello stadio, nell’area recintata attigua al capolinea degli autobus.

In occasione della gara con il Pontedera, che domenica 19 Settembre avrà inizio alle ore 17,30, il pulmino sarà attivo a partire dalle ore 16,30 ed in continuazione farà tra la spola tra il parcheggio e la tribuna. Il servizio viene garantito anche per il viaggio di ritorno.