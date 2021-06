Tragedia sull'A14, Mancinelli scrive al ministro: «Situazione insostenibile»

«La tragedia avvenuta il 28 giugno nel tratto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto è solo l'apice di una situazione insostenibile che da mesi coinvolge coloro che transitano sull'autostrada. Vanno chiusi i cantieri non indispensabili e occorre sospendere i lavori nel fine settimana». Sono alcuni dei passaggi chiave contenuti nella lettera che la presidente di Anci Marche, Valeria Mancinelli, ha inviato al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, (e per conoscenza al governatore Francesco Acquaroli e ai cinque prefetti marchigiani) sulla «gravissima situazione» della A14 nel tratto autostradale Porto Sant'Elpidio-Grottammare.

«In questo tratto - scrive Mancinelli- a causa delle interruzioni provocate dai numerosi cantieri aperti per la sistemazione di sette gallerie, si evidenziano enormi disagi per coloro che transitano sulla dorsale medio-adriatica». La sezione marchigiana dell'associazione dei Comuni puntualizza che nel periodo estivo l'aumento di traffico provoca code interminabili sia per i camionisti che per gli automobilisti. «Chiediamo - conclude in sindaco di Ancona - di chiudere i cantieri meno indispensabili evitando i lavori negli altri cantieri durante il fine settimana».